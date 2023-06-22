У Харкові Служба безпеки України та Національна поліція України припинили діяльність шахрайського кол-центру, який виманював гроші у людей, що шукали "легкого заробітку під час війни".

Джерело: СБУ







Обіцяли примножити вкладені кошти: у Харкові викрили шахрайський кол-центр // 4 фото

Шахраї діяли під прикриттям торгівлі на міжнародних фондових біржах і привласнювали кошти громадян. Вони шахрайським шляхом забирали десятки тисяч доларів сімейних заощаджень.

Зловмисники створили власний кол-центр у Харкові з 40 операторами, які займались пошуком потенційних “інвесторів”. Вони телефонували громадянам та пропонували їм інвестувати гроші у акції відомих компаній на фондовому ринку.

Шахраї створювали електронні “персональні кабінети” для своїх клієнтів, де показували постійне “зростання” акцій та пропонували збільшити інвестиції.

Оператори кол-центру використовували різні психологічні методи та маніпулювали людьми, щоб переконати їх інвестувати гроші у “фондові проєкти”.

За даними слідства, до цієї незаконної діяльності причетні троє мешканців Харкова, які спробували “заробити” на злочинній схемі.

Під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях виявлено банківські картки, комп’ютери, мобільні телефони та записи, що свідчать про незаконну діяльність.

За матеріалами, зібраними Службою безпеки, трьом фігурантам було повідомлено про підозру за статтею 190 частини 3 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Наразі встановлюється коло потерпілих осіб та сума завданої шкоди. Шахраям загрожує до 8 років тюрми.