Служба безпеки України опублікувала список політичних партій та громадських організацій РФ, які загрожують державній безпеці України.

Джерело: СБУ.

Наразі до цього переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.

Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення української державності та громадян нашої країни.

Загалом до списку увійшли:

політична партія “Единая россия”;

політична партія “Справедливая россия – патриоты – за правду”;

політична партія “Либерально-демократическая партия россии”;

політична партія “Новые люди”;

політична партія “Коммунистическая партия российской федерации”;

громадська організація “Молодая гвардия единой россии”;

добровольчий молодіжний громадський рух “Волонтерская рота боевого братства”;

дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух “Юнармия”;

громадсько-державний рух дітей та молоді “Движение первых”;

громадська організація “российский союз молодежи”;

громадський рух “общероссийский народный фронт”;

благодійний фонд “Добро и дело”;

громадська організація “российская ассоциация защиты религиозной свободы”.

Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України.

Крім цього, з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.