Джерело: СБУ.
Наразі до цього переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.
Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення української державності та громадян нашої країни.
Загалом до списку увійшли:
- політична партія “Единая россия”;
- політична партія “Справедливая россия – патриоты – за правду”;
- політична партія “Либерально-демократическая партия россии”;
- політична партія “Новые люди”;
- політична партія “Коммунистическая партия российской федерации”;
- громадська організація “Молодая гвардия единой россии”;
- добровольчий молодіжний громадський рух “Волонтерская рота боевого братства”;
- дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух “Юнармия”;
- громадсько-державний рух дітей та молоді “Движение первых”;
- громадська організація “российский союз молодежи”;
- громадський рух “общероссийский народный фронт”;
- благодійний фонд “Добро и дело”;
- громадська організація “российская ассоциация защиты религиозной свободы”.
Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України.
Крім цього, з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.
- Президент Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 178 фігурантів. Серед них здебільшого громадяни Росії, зокрема голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін.
- Після ухвалення 10 пакетів санкцій проти РФ, ЄС розробляє новий механізм покарання країн, які дозволяють Росії ухилятися від вже запроваджених обмежень. Якщо треті країни, наприклад у Центральній Азії, не виконають західні санкції проти РФ або не зможуть пояснити раптове зростання торгівлі забороненими товарами, вони зіткнуться з покаранням ЄС.
- Велика Британія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку увійшли 86 фізичних та юридичних осіб з РФ, зокрема, 5 фінансових установ та засновник “Російської мідної компанії” Ігор Алтушкін.