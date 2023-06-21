Джерело: СБУ.

Наразі до цього переліку увійшли 5 політсил та 8 громадських об’єднань країни-агресора.

Встановлено, що програмні цілі цих організацій та заклики їхніх лідерів спрямовані на схвалення російської збройної агресії і знищення української державності та громадян нашої країни.

Загалом до списку увійшли:

  • політична партія “Единая россия”;
  • політична партія “Справедливая россия – патриоты – за правду”;
  • політична партія “Либерально-демократическая партия россии”;
  • політична партія “Новые люди”;
  • політична партія “Коммунистическая партия российской федерации”;
  • громадська організація “Молодая гвардия единой россии”;
  • добровольчий молодіжний громадський рух “Волонтерская рота боевого братства”;
  • дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух “Юнармия”;
  • громадсько-державний рух дітей та молоді “Движение первых”;
  • громадська організація “российский союз молодежи”;
  • громадський рух “общероссийский народный фронт”;
  • благодійний фонд “Добро и дело”;
  • громадська організація “российская ассоциация защиты религиозной свободы”.

Відтепер під забороною будь-яка суспільно-політична або господарська діяльність цих партій та об’єднань РФ на території України.

Крім цього, з вищевказаними організаціями РФ заборонено співпрацювати українським партіям, громадським рухам та фондам.