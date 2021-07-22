У Києві на вихідних буде обмежено рух низкою вулиць. У столиці 24-25 липня відбудуться масові спортивні змагання "70.3 Триатлон Кубок Києва 2021".

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Спортивні змагання триватимуть два дні: 24 липня, у суботу, на Трухановому острові відбудеться Hoka забіг 5 км та дитячі старти, а 25 липня, у неділю – індивідуальний заплив на 1,9 км та триатлонний старт на дистанції 70.3, що включає етап плавання (1900 м), етап велогонки (90 км) та етап бігу (21 км).

Графік перекриття вулиць 24-25 липня 2021 року:

Контрактова площа – із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;

– із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня; вул. Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до вул. Андріївської) – з 05:00 24 липня до 22:00 25 липня;

(від Контрактової площі до вул. Андріївської) – з 05:00 24 липня до 22:00 25 липня; Поштова площа (причал № 2-10) – із 05:00 24 липня до 22:00 25 липня.

Графік перекриття вулиць 24 липня 2021 року:

вул. Труханівська – із 16:00 до 20:00.

Графік перекриття вулиць 25 липня 2021 року:

вул. Труханівська – із 7:00 до 15:30;

– із 7:00 до 15:30; вул. Петра Сагайдачного – із 07:00 до 15:30;

– із 07:00 до 15:30; Боричів узвіз – із 07:00 до 15:30;

– із 07:00 до 15:30; Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 15:30;

(у напрямку Поштової площі) – із 07:00 до 15:30; вул. Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:30;

(у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:30; Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:30;

(у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:30; вул. Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:30;

(у напрямку Північного мосту) – із 07:00 до 13:30; Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:30;

(у напрямку Гаванського мосту) – із 07:00 до 13:30; поворот з мосту Метро на Набережне шосе (у бік Подолу) – 07:00 до 13:30;

(у бік Подолу) – 07:00 до 13:30; поворот з мосту Патона на Набережне шосе (у бік Подолу) – 07:00 до 13:30;

(у бік Подолу) – 07:00 до 13:30; поворот з вул. Електриків на вул. Набережно-Рибальську – із 07:00 до 13:30.

Рух на Набережному шосе у бік ст. м. “Видубичі”, рух на вул. Набережно-Рибальській та Гаванському мосту у бік вул. Нижній та Верхній Вал обмежено не буде. Рух у цих напрямках буде відкрито у звичайному режимі.