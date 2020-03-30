Про це повідомляється на сайті ВР.

Серед питань, які розгляне український парламент під час позачергового засідання:

– Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19);

– Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби;

– Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо криміналізації вивезення (пересилання) через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення;

– Проєкт Закону про внесення зміни до розділу XI “Перехідні положення” Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину;

– Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про комітети Верховної Ради України”;

– Проєкт Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину в Україні”;

– Про звільнення Уманського І.І. з посади міністра фінансів України;

– Про звільнення Ємця І.М. з посади міністра охорони здоров’я України;

– Про призначення Степанова М.В. міністром охорони здоров’я України;

– Про призначення Марченка С.М. міністром фінансів України;

– Про призначення Буславець О.А. міністром енергетики та захисту довкілля України;

– Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”;

– Про скорочення терміну подачі альтернативних законопроектів до проекту Закону “Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності”.

Не планується розглядати на цьому засіданні законопроєкт про ринок землі, на якому наполягає МВФ.

Позачергове засідання Верховної Ради проведуть о 14:00.