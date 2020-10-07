Сьогодні, 7 жовтня, був обраний новий президент Національної академії наук України. Ним став Анатолій Загородній.

Про це повідомляє пресслужба НАН України.

Зазначається, що новий президент був обраний шляхом таємного голосування.

“7 жовтня 2020 року відбулися вибори президента Національної академії наук України. На підставі таємного голосування президентом Національної академії наук України було обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього”, – йдеться в повідомленні.

Анатолію Загородньому 69 років, він є віцепрезидентом НАН, доктором фізико-математичних наук.

Загородній народився в 1951 році в селищі Велика Багачка Полтавської області. Закінчив Харківський університет (1972) і відтоді працював в Інституті теоретичної фізики НАН України. З 2003 року він обіймав посаду директора цього інституту.

У 1992 – 2005 роках був професором Києво-Могилянської академії. У 2009-2011 роках — головний учений секретар НАН України

Має наукові праці в галузі теоретичної та математичної фізики, теорії плазми, статистичної фізики. Розвинув статистичну теорію просторово обмежених плазмово-молекулярних систем; послідовну кінетичну теорію запорошеної плазми та сформулював суворі мікроскопічні рівняння і ланцюжок рівнянь Боголюбова для такої плазми; розвинув теорію гальмівного випромінювання у плазмово-молекулярних системах.