Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала у бойовиків на тимчасово окупованій території Луганської області озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

У звіті ОБСЄ зазначалося, що озброєння було зафіксовано 4 січня на полігоні біля населеного пункту Міусинськ. Зокрема, за допомогою безпілотника вдалося зафіксувати сім одиниць реактивних систем залпового вогню.

У той же день спостерігачі зафіксували озброєння за лінією розведення, яке бойовики доставили з укриттів. Це 40 гаубиць і 13 танків.

“Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації та їхні найманці вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей”, – повідомили в відомстві.