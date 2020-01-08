Про це повідомили в прес-центрі ООС.
У звіті ОБСЄ зазначалося, що озброєння було зафіксовано 4 січня на полігоні біля населеного пункту Міусинськ. Зокрема, за допомогою безпілотника вдалося зафіксувати сім одиниць реактивних систем залпового вогню.
У той же день спостерігачі зафіксували озброєння за лінією розведення, яке бойовики доставили з укриттів. Це 40 гаубиць і 13 танків.
“Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями збройні формування Російської Федерації та їхні найманці вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей”, – повідомили в відомстві.
- Українська розвідка штабу операції об’єднаних сил встановила, що в переддень Різдва на окупованих територіях Донбасу бойовик розстріляв своїх товаришів по службі.