Служба безпеки України підозрює колишнє керівництво Державної податкової служби в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС.

Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники у змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Також встановлено факти несанкціонованого втручання у роботу електронних баз даних Податкової у тому числі шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб’єктів господарської діяльності (СГД) із ознаками “ризиковості” (фіктивності).

“Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом”, – зазначила в СБУ.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 100 обшуків у різних регіонах України за місцями роботи та проживання фігурантів, у тому числі у колишнього керівника Державної податкової служби Сергія Верланова. Вилучену під час слідчих дій документацію буде додано як доказову базу до матеріалів справи.

При цьому, за ініціативи СБУ заблоковано банківські рахунки суб’єктів господарської діяльності, задіяних у протиправній схемі.