Впродовж останніх днів правоохоронці провели обшуки в ряді комунальних підприємств, департаментів КМДА тощо. За підсумками про підозри у вчиненнях злочинів оголосили 11 особам.

Про це сповістили у пресслужбі прокуратури Києва.

Як повідомлялося, 12 травня прокуратура та ДФС прийшли з обшуками до Київської міської державної адміністрації (КМДА) та неназваного приватного підприємства. Вони пов’язані зі справою про заподіяння міському бюджету збитків на майже 19,5 млн грн.

У той самий час працівники відомств прийшли з обшуками до “Київавтодору”, що пов’язано зі справою про умисне ухилення від сплати податків під час ремонту доріг в місті Києві на суму понад 18 млн гривень. Крім цього, прокуратура та ДФС також прийшли з обшуками до “Київміськсвітла”, яке підпорядковане “Київавтодору”.

13 травня обшуки також проходили у департаменті архітектури КМДА, департаментах соцполітики та земельних ресурсів, в КО “Київзеленбуд”, КП “Спецжитлофонд” тощо.

“Кримінальні провадження, в межах яких були проведені вказані слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, здійснення незаконних поборів з підприємців, кришування нелегального бізнесу тощо”, — сповістили в прокуратурі.

Одночасне проведення слідчих у різних справах у прокуратурі пояснили метою запобігти витокам інформації.

За результатами обшуків про підозри у вчиненні злочинів оголосили 11 особам.

“На сьогодні за результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам, у тому числі чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних та підрядних підприємств, зокрема і керівникам. Слідчі дії наразі продовжуються. Триває дослідження вилученої фінансової документації”, — сповістили в прокуратурі.

Що кажуть в КМДА?

Мер Києва та голова КМДА Віталій Кличко на засіданні Київради прокоментував обшуки в підрозділах КМДА. Він заявив, що правоохоронці “кошмарять” місцеву владу і чинять на неї тиск:

“Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича. Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти! […] Шукають корупцію. Як швидко блискавично і масово знайшлися якісь справи, що не витримують жодної правової критики. Я завжди, завжди акцентував на тому, що в нашій роботі нульова толерантність до корупції. І міська влада завжди відкрита і співпрацює в цьому напрямі з правоохоронними органами. Насправді те, що відбувається, – це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск, давайте будемо відвертими, тиск на мене особисто!”.

Кличко переконаний, що правоохоронці виконують злочинні накази, а мета цих дій (мер називає це “брудною компанією”) — позбутися міського голови.