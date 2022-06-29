За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 12:00 унаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку Миколаєва загинуло 4 осіб.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

Рятувальники продовжують розбирати завали п’ятиповерхового будинку, в який сьогодні вранці влучила ракета.

Станом на 12:00 під завалами виявлено тіло ще одного мешканця. Таким чином, загальна кількість загиблих зросла до 4.

Також двоє осіб отримали поранення, серед них – співробітник ДСНС, який травмувався під час виконання службових обов’язків.

Також з-під завалів вдалось врятувати одного чоловіка, ще двох осіб – евакуювали.