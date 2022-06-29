Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.
Рятувальники продовжують розбирати завали п’ятиповерхового будинку, в який сьогодні вранці влучила ракета.
Станом на 12:00 під завалами виявлено тіло ще одного мешканця. Таким чином, загальна кількість загиблих зросла до 4.
Також двоє осіб отримали поранення, серед них – співробітник ДСНС, який травмувався під час виконання службових обов’язків.
Також з-під завалів вдалось врятувати одного чоловіка, ще двох осіб – евакуювали.
- Нагадаємо, вранці, 29 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. У місті пролунало декілька вибухів. Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.