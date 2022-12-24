Обстріл Херсона: кількість жертв зросла до 7, поранених – до 58

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Станом на 13:30 відомо, що внаслідок злочинних дій російських армійців у Херсоні загинуло 7 осіб.
Ще 58 отримали поранення, з них 18 – у важкому стані. За їхнє життя зараз боряться медики.
“Вихідний день, напередодні Різдва Христового, росіяни завдали удару по центру міста. Атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі – місця, де перебуває найбільше людей…”, – прокоментував воєнний злочин росіян президент України Володимир Зеленський.
Він додав, що окупанти навмисне вбивають мирних українців заради терору та залякування.
- Протягом п’ятниці, 23 грудня, війська РФ 74 рази відкривали вогонь по Херсонській області. Багато загиблих та постраждалих. Серед поранених 6-річна дівчинка, її стан тяжкий.