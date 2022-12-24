Обстріл Херсона: кількість жертв зросла до 7, поранених – до 58

24 грудня російські окупанти обстріляли центр Херсона. На даний час відомо, що жертвами обстрілу стали 7 осіб, ще 58 - поранені.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Станом на 13:30 відомо, що внаслідок злочинних дій російських армійців у Херсоні загинуло 7 осіб.

Ще 58 отримали поранення, з них 18 – у важкому стані. За їхнє життя зараз боряться медики.

“Вихідний день, напередодні Різдва Христового, росіяни завдали удару по центру міста. Атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі – місця, де перебуває найбільше людей…”, – прокоментував воєнний злочин росіян президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що окупанти навмисне вбивають мирних українців заради терору та залякування.