Про це у Facebook повідомило оперативно-тактичне угрупування “Схід”.
Ввечері 5 квітня бойовики вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів позицій українських захисників неподалік Авдіївки. Внаслідок цього поранення отримав один український захисник.
“Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. На жаль, попри намагання лікарів, врятувати життя українського захисника не вдалося“, — проінформували в ОТУ.
У відповідь на ворожий обстріл українські військовослужбовці відкрили вогонь по позиціях бойовиків. Українська сторона Спільного центру контролю та координації повідомила представників ОБСЄ про інцидент. На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.
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