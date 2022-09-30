Пізно ввечері 29 вересня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Дніпра. У місті серйозні руйнування, є загиблий та поранені.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та мер Дніпра Борис Філатов.

За даними Резніченка, внаслідок обстрілу Дніпра загинула одна людина, ще п’ятеро осіб отримали поранення. Окупанти завдали ударів по Дніпру ракетами “Іскандер”.

Росіяни поцілили у транспортне підприємство міста, внаслідок чого воно повністю зруйноване. Унаслідок пожежі, яка виникла після ракетного удару, повністю згоріло 52 автобуси, ще 98 – пошкоджені.

Також у місті низка понівечених багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі.

“Рятувальники з ночі працюють на місцях «прильотів» і з’ясовують масштаби руйнувань”, – наголосив очільник Дніпропетровщини.

Мер Дніпра Борис Філатов своєю чергою зауважив, що через знищення низки автобусів, у місті курсуватимуть із затримками такі автобусні маршрути як 73, 87А, 101А, 106, 107, 146А та 146Б.

“Будь ласка, плануйте свій час та не сваріться через затримки”, – написав він

Резніченко також повідомив, що вночі 30 вересня окупанти обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровської області: по ньому тричі вдарили з “Градів” та артилерії.

“У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі. Минулося без загиблих та поранених”, – написав він.