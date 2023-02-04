Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією, минулої доби війська РФ вбили двох цивільних: одного у Торецьку та одного у Бахмуті.
Окрім цього, ще чотирнадцять осіб – шестеро у Торецьку, троє у Бахмуті та Курахівці і по одній у Калинівці та Нью-Йорку – були поранені.
Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські окупаційні війська вбили 1346 та поранили 2983 цивільних жителів Донеччини.
Ці дані – без врахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- За добу російські армійці обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено та зруйновано 52 цивільні об’єкти.