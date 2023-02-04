Протягом 3 лютого у Донецькій області внаслідок осійських обстрілів загинуло двоє мирних мешканців. Ще чотирнадцять були поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, минулої доби війська РФ вбили двох цивільних: одного у Торецьку та одного у Бахмуті.

Окрім цього, ще чотирнадцять осіб – шестеро у Торецьку, троє у Бахмуті та Курахівці і по одній у Калинівці та Нью-Йорку – були поранені.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські окупаційні війська вбили 1346 та поранили 2983 цивільних жителів Донеччини.

Ці дані – без врахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.