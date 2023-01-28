Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його інформацією минулої доби російські армійці вбили трьох жителів у Парасковіївці та одного жителя у Великій Новосілці.
Окрім цього, ще семеро мирних – четверо у Парасковіївці, двоє у Бахмуті та один у Бердичі – отримали поранення.
Загалом з початку повномасштабної російсько-української війни унаслідок злочинних дій росіян загинуло 1330 та постраждало 2912 цивільних мешканців.
Ці дані – без урахування кількості жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.
- Протягом 26 січня унаслідок російських обстрілів загинуло шестеро мирних мешканців Донецької області. Ще дев’ятеро осіб були поранені.