Протягом 27 січня унаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинуло четверо мирних мешканців. Ще семеро були поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією минулої доби російські армійці вбили трьох жителів у Парасковіївці та одного жителя у Великій Новосілці.

Окрім цього, ще семеро мирних – четверо у Парасковіївці, двоє у Бахмуті та один у Бердичі – отримали поранення.

Загалом з початку повномасштабної російсько-української війни унаслідок злочинних дій росіян загинуло 1330 та постраждало 2912 цивільних мешканців.

Ці дані – без урахування кількості жертв у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі.