Російські окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Харківської області. Зокрема за минулу добу унаслідок злочинних дій росіян поранення отримали двоє мирних мешканців.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, сьогодні о 7 ранку війська РФ відкрили вогонь по Куп’янську. Як наслідок – почалась пожежа у приватному будинку та магазині. За попередніми даними ніхто не постраждав.

Минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.

На Куп’янському напрямку росіяни обстрілювали Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.

У Вовчанську Чугуївського району російські снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Як наслідок – пошкоджено ангари.

У смт Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку.

Також близько 11:00 у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє осіб. Обох ушпиталили у стані середньої тяжкості.