Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, сьогодні о 7 ранку війська РФ відкрили вогонь по Куп’янську. Як наслідок – почалась пожежа у приватному будинку та магазині. За попередніми даними ніхто не постраждав.

Фото: t.me/synegubov/

Фото: t.me/synegubov/

Минулої доби на Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна.

На Куп’янському напрямку росіяни обстрілювали Вільшанку, Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку.

У Вовчанську Чугуївського району російські снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Як наслідок – пошкоджено ангари.

У смт Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди і газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку.

Також близько 11:00 у селі Липці внаслідок артобстрілу поранення отримали двоє осіб. Обох ушпиталили у стані середньої тяжкості.