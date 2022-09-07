Протягом минулої доби 6 вересня, а також у ніч на 7 вересня, російські окупанти обстрілювали Харків та Харківську область, внаслідок чого поранення отримали четверо мирних мешканців.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у ніч на 7 вересня росіяни завдали двох ракетних ударів по Харкову. Ворожі ракети влучили у Немишлянському районі міста.

Одна з російських ракет влучила у двоповерхову будівлю, внаслідок чого виникла пожежа на автомийці, розташованій поруч. Також руйнувань зазнали кафе, магазини та автомобілі.

Друга ракета влучила у землю. За попередніми даними – без постраждалих.

Також близько 4 ранку було завдано ракетний удар по місту Зміїв, що у Чугуївському районі: ракета влучила у землю поруч з лікувальною установою. Обійшлось без постраждалих.

Загалом протягом минулої доби, 6 вересня. росіяни обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі.

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по смт Печеніги (Чугуївський район) поранено 45-річного чоловіка та 17-річного хлопця.

У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінки. Їх стан – легкий та середній відповідно.