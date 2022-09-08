Протягом минулої доби, 7 вересня, російські окупанти завдали 5 ракетних ударів по Харкову, а також обстріляли низку населених пунктів у Харківській області. Як наслідок - поранено 8 осіб, серед яких дворічна дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними очільника Харківщини, за минулу добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по Харкову.

Зокрема після опівночі окупанти завдали ударів по Холодногірському та Салтівському районах міста ракетами комплексу С-300: пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва.

Щодо постраждалих, то на даний час інформації немає.

В області було завдано ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.

Після 2 години ночі росіяни вдарили по Дергачівській громаді Харківського району: постраждали отримали дві жінки, їх ушпиталили з вибуховими та осколковими пораненнями. Також пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.

Окрім цього, протягом доби медики госпіталізували 2 осіб у Чугуївському районі, одну особу у Харківському районі, трьох осіб в Ізюмському, серед яких – 2-річна дитина. Стан потерпілих середньої тяжкості.