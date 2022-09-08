Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними очільника Харківщини, за минулу добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по Харкову.
Зокрема після опівночі окупанти завдали ударів по Холодногірському та Салтівському районах міста ракетами комплексу С-300: пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва.
Щодо постраждалих, то на даний час інформації немає.
В області було завдано ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.
Після 2 години ночі росіяни вдарили по Дергачівській громаді Харківського району: постраждали отримали дві жінки, їх ушпиталили з вибуховими та осколковими пораненнями. Також пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі.
Окрім цього, протягом доби медики госпіталізували 2 осіб у Чугуївському районі, одну особу у Харківському районі, трьох осіб в Ізюмському, серед яких – 2-річна дитина. Стан потерпілих середньої тяжкості.
- Протягом 6 вересня, а також у ніч на 7 вересня, російські окупанти обстрілювали Харків та Харківську область, внаслідок чого поранення отримали четверо мирних мешканців.