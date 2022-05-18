Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.
“Я думаю, що на якийсь час ми очікуємо на певне затишшя”, — сказав представник Альянсу.
За його словами, в НАТО згодні з тим, що перевага переходить на сторону України, й з часом наша держава зможе повернути собі окуповані РФ території, зокрема Крим. Водночас чиновник має сумніви, чи варто українцям повертати непідконтрольні до 24 лютого території саме військовим шляхом.
“На мою думку, вони могли б [відвоювати Крим та Донбас], так. Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, я так думаю”, — сказав чиновник.
- Нагадаємо, у ЗМІ наголосили, що президент РФ Володимир Путін думає про застосування ядерної зброї. Про це свідчать його погрози у бік Заходу, який допомагає Україні у протистоянні з Росією. Зокрема вже декілька разів у Кремлі заявляли: якщо Захід не припинить втручатись у справи Києва, він “зіштовхнеться з непередбачуваними наслідками”.
- Також тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін переконана, що Україна зможе вступити до Альянсу і без ПДЧ, якщо відповідатиме основним критеріям, позаяк План дій щодо членства ніколи не був юридично обов’язковою вимогою для приєднання до Альянсу.