У НАТО не очікують значних перемог для будь-якої сторони російсько-української війни найближчими тижнями. Водночас в Альянсі переконані, що Україна зможе повернути собі окуповані РФ території.

Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

“Я думаю, що на якийсь час ми очікуємо на певне затишшя”, — сказав представник Альянсу.

За його словами, в НАТО згодні з тим, що перевага переходить на сторону України, й з часом наша держава зможе повернути собі окуповані РФ території, зокрема Крим. Водночас чиновник має сумніви, чи варто українцям повертати непідконтрольні до 24 лютого території саме військовим шляхом.

“На мою думку, вони могли б [відвоювати Крим та Донбас], так. Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, я так думаю”, — сказав чиновник.