Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін переконана, що Україна зможе вступити до Альянсу і без ПДЧ, якщо відповідатиме основним критеріям, позаяк план дій щодо членства ніколи не був юридично обов'язковою вимогою для приєднання до Альянсу.

Про це Крістіна Квін заявила в інтерв’ю виданню “Європейська правда“.

Вона зауважила, що США – лише один із 30 членів Альянсу, тому зазначила лише американську позицію. Наголосила, що США продовжують підтримувати політику відкритих дверей для всіх “держав-аспірантів”, зокрема й Україну, якщо вона намагатиметься приєднатися до Альянсу.

Щодо можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, Крістіна Квін пояснила, що План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Однак вона не називала це скороченою процедурою. За її словами, ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі досягти вимог, і якщо якась держава вже відповідає всім вимогам – ПДЧ стає непотрібним.