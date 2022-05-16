Про це Крістіна Квін заявила в інтерв’ю виданню “Європейська правда“.
Вона зауважила, що США – лише один із 30 членів Альянсу, тому зазначила лише американську позицію. Наголосила, що США продовжують підтримувати політику відкритих дверей для всіх “держав-аспірантів”, зокрема й Україну, якщо вона намагатиметься приєднатися до Альянсу.
Щодо можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, Крістіна Квін пояснила, що План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Однак вона не називала це скороченою процедурою. За її словами, ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі досягти вимог, і якщо якась держава вже відповідає всім вимогам – ПДЧ стає непотрібним.
“Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не повинна отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, якщо ви загалом відповідатимете більшій частині вимог”, – резюмувала Квін.
- Нагадаємо, соціал-демократична партія Швеції вирішила, що країна працюватиме над заявкою на вступ до НАТО. Рішення країни прискорила збройна агресія РФ проти України.
- 15 травня президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що країна офіційно вирішила подати заявку на вступ до НАТО. Він зазначив, що до цього рішення Фінляндію підштовхнула агресія РФ проти України.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про “швидкий вступ” Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, якщо країни подадуть відповідні заявки.
- Водночас президент Хорватії Зоран Міланович має намір ветувати вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, якщо представлятиме країну на майбутньому Північноатлантичному саміті.