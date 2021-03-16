Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар, який має прибути з візитом до України 16 березня, в анонсі неправильно написав і ім'я. і прізвище українського колеги.

Про це повідомляють #Букви.

В понеділок, 15 березня, міністерство закордонних справ Словенії анонсувало візит Логара до України.

“Завтра міністр відвідає з робочим візитом Україну для зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Він також зустрінеться з командою програми ULEAD with Europe та Яшаром Халітом Чевіком, головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні”, — йдеться в повідомленні.

Анонс також з’явився на персональній сторінці Анже Логара в Facebook. Він виглядав як зображення із основною інформацією про візит: країна, дата, головна зустріч — з Кулебою. Ось тільки ім’я українського міністра змінили з Дмитра на Дмітрія, а прізвище з Кулеби на Кулебо (Dmitrij Kulebo замість Dmytro Kuleba).

Ймовірно, помітивши помилку, допис видалили. Однак це зображення все ще можна віднайти через пошуковик.