Про це повідомляють #Букви.
В понеділок, 15 березня, міністерство закордонних справ Словенії анонсувало візит Логара до України.
“Завтра міністр відвідає з робочим візитом Україну для зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Він також зустрінеться з командою програми ULEAD with Europe та Яшаром Халітом Чевіком, головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні”, — йдеться в повідомленні.
Анонс також з’явився на персональній сторінці Анже Логара в Facebook. Він виглядав як зображення із основною інформацією про візит: країна, дата, головна зустріч — з Кулебою. Ось тільки ім’я українського міністра змінили з Дмитра на Дмітрія, а прізвище з Кулеби на Кулебо (Dmitrij Kulebo замість Dmytro Kuleba).
Ймовірно, помітивши помилку, допис видалили. Однак це зображення все ще можна віднайти через пошуковик.
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