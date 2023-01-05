Про це йдеться у повідомленні пресслужби РПЦ.
За словами очільника РПЦ, напередодні Різдва потрібно встановити перемир’я “у зоні бойових дій в Україні”.
Він закликав “всі сторони, які є учасниками міжусобного конфлікту”, припинити обстріли та оголосити різдвяне перемир’я.
Більш того, на думку патріарха Кирила, воно повинне тривати з 12:00 6 січня по 24:00 7 січня, аби віруючі мали змогу відвідати святкові служби у храмах на Святвечір та Різдво.
- Патріарх Російської православної церкви Кирило заявив, що російським військовослужбовцям, які загинули під час виконання своїх службових обов’язків в Україні, прощено всі гріхи.