Глава Російської православної церкви патріарх Кирило закликав встановити різдвяне перемир'я в Україні, аби дати змогу віруючим відвідати святкові служби у храмах.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби РПЦ.

За словами очільника РПЦ, напередодні Різдва потрібно встановити перемир’я “у зоні бойових дій в Україні”.

Він закликав “всі сторони, які є учасниками міжусобного конфлікту”, припинити обстріли та оголосити різдвяне перемир’я.

Більш того, на думку патріарха Кирила, воно повинне тривати з 12:00 6 січня по 24:00 7 січня, аби віруючі мали змогу відвідати святкові служби у храмах на Святвечір та Різдво.