Про це повідомило The Independent.

Мерседес Валентайн створила обліковий запис OnlyFans у квітні 2021 році, коли стала займатися танцями на пілоні. До цього вона вивчала неврологію в університеті.

Сторінка моделі швидко стала популярною. У “хороший місяць” вона заробляє близько 40 тисяч фунтів стерлінгів. Ця сума є більшою, ніж річна заробітна плата її батьків-лікарів у 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Фото: The Independent

Один фанат став головним передплатником Мерседес Валентайн. Вперше вони з’явилися у червні 2021 року. Він хотів, щоб дівчина “контролювала всі аспекти його життя”.

Після отримання дозволу моделі він зробив татуювання імені 22-річної дівчини над своїми статевими органами та на безіменному пальці. Для цього вона надіслала малюнок, який зробила сама.