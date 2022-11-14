Модель OnlyFans Мерседес Валентайн розповіла, що "одержимий" підписник на рік витрачає на її підписку близько 25 тисяч (понад 29 тисяч доларів) фунтів на рік. Він навіть витатуював її ім’я на своєму тілі.

Про це повідомило The Independent.

Мерседес Валентайн створила обліковий запис OnlyFans у квітні 2021 році, коли стала займатися танцями на пілоні. До цього вона вивчала неврологію в університеті.

Сторінка моделі швидко стала популярною. У “хороший місяць” вона заробляє близько 40 тисяч фунтів стерлінгів. Ця сума є більшою, ніж річна заробітна плата її батьків-лікарів у 200 тисяч фунтів стерлінгів.

Один фанат став головним передплатником Мерседес Валентайн. Вперше вони з’явилися у червні 2021 року. Він хотів, щоб дівчина “контролювала всі аспекти його життя”.

Після отримання дозволу моделі він зробив татуювання імені 22-річної дівчини над своїми статевими органами та на безіменному пальці. Для цього вона надіслала малюнок, який зробила сама.