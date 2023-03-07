Одеська область отримала 30 генераторів. Їх передав засновник та президент неурядової організації Global Empowerment Mission Майкл Каппоні.

Про це повідомила Одеській ОВА.

Отримані генератори буде розподілено серед закладів освіти, закладів охорони здоров’я та об’єктів соціальної інфраструктури, розповів заступник начальника Одеської ОВА Роман Григоришин.

Вже не вперше президент Global Empowerment Mission допомогає Одеській області. Регіон отримував п’ять генераторів та партію продовольчих наборів.

Влітку фонд допоміг відновити вікна у дитячому садочку, ліцеї та лікарні в селищі Сергіївка. Вони були пошкоджені внаслідок ракетного удару.

“Мета діяльності моєї організації – допомагати людям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, військових конфліктів та інших глобальних трагедій. Тому підтримка Одеської області для мене в пріоритеті. Готовий допомагати й надалі”, — зазначив Майкл Каппоні. Організація Global Empowerment Mission допомагає людям у всіх регіонах України.