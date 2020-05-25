Житель Одеси оскаржив наказ Міністерства охорони здоров'я про внесення COVID-19 в список особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Про це повідомила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва, який розглядатиме позов.

Позивач просить скасувати наказ і витребувати у міністерства всі документи, на підставі яких він був виданий.

Наказ МОЗ №521 від 25 лютого 2020 року включив COVID-19 в один ряд з чумою, холерою, віспою, сказ і ще 34 особливо небезпечними інфекційними хворобами.

Як наголошується, суд прийняв розглядати справу за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче засідання на 6 червня 2020 року.

COVID-19 – захворювання, викликане останнім з відкритих вірусів сімейства коронавірусів. До спалаху інфекції в Ухані, Китай, в грудні 2019 року про новий вірус і захворювання, що ним викликається, відомо не було. Первинний спалах COVID-19 переріс в пандемію, що охопила багато країн світу, в тому числі Україну.