У 2015 році юрист Владислав Дулапчій випадково виявив махінації з нерухомістю, у яких фігурували новий власник “Української правди”, президент Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала, а також одіозний суддя Сергій Вовк.

Про це Дулапчій писав у своєму блозі.

З відкритих джерел адвокат встановив, що Томаш Фіала тоді проживав за адресою: Київ, вул. Круглоуніверситетська, 13, кв. 49. Квартира була зареєстрована на підставі рішення суду від 09.11.2011 року.

За інформацією правозахисника, Фіала незаконно привласнив частину комунальної власності в будинку, в якому проживає. Йдеться про незаконне приєднання горища.

Юрист опублікував документи, що свідчать про відсутність дозволу на введення в експлуатацію горища. ще й надто, згідно зі ст. 382 Цивільного кодексу України, розпоряджатися цим горищем Фіала міг лише після отримання згоди всіх власників квартир в цьому будинку.

Для введення в експлуатацію горища Томаш Фіала звернувся до компанії – ПП “Дівіс”, яка навіть не мала будівельної ліцензії. Юрист тоді повідомив, що саме “Дівіс” протиправно видав бізнесмену договір підряду щодо надбудови мансарди.

Виявилося, що президент ЄБА, а тепер ще й власник “УП” Фіала недоплатив підприємству 9 тисяч гривень за виконані роботи. Тому ПП “Дівіс” відмовлялося передати йому права на надбудовану мансарду – тобто незаконно приєднане горище.

Дулапчій заявив, що Фіала подав позов на ПП “Дівіс” до Печерського суду. Згодом скандально відомий суддя Сергій Вовк виніс рішення про визнання права власності на горище за Фіалою.

Юрист запевнив, що за законом Вовк не мав права виносити таке рішення через відсутність згоди решти власників квартир будинку, дозволу на реконструкцію від ДАБК і через сфальшовані дозволи від ПП “Дівіс”, яке не мало будівельної ліцензії.

Дулапчій додав, що такі дії президента Томаша Фіали потрапляють під ознаки статті 190 Кримінального Кодексу України про шахрайство, а також під статтю 358 про підроблення документів.