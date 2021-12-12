Про це повідомляє Reuters.
10 грудня йому висунули ще одне звинувачення за 14 кримінальними статтями. Перше звинувачення проти нього було висунуто у березні.
Він залишив США ще до того.
Американські правоохоронці стверджують, що Нойман стояв у протигазі перед барикадами, встановленими біля західного фасаду Капітолію. Знявши протигаз, він крикнув поліції: “Я готовий померти, а ви?” і кинувся на кількох офіцерів, використовуючи барикаду як таран.
У листопаді він опинився вже у передачі білоруського державного телебачення під назвою “Гудбай, Америка”. Судячи з неї, Нойман. До того, за його словами, він поїхав спочатку до Швейцарії, потім до Італії, а згодом – до України. Тут він помітив, що за ним стежать, і втук до Білорусі, перетнувши кордон нелегально.
На білоруському телебаченні його показали як “представника іншої Америки”, не тієї, що “виступає за права ЛГБТ і підтримує BLM”.
- 16 листопада повідомлялося, що Джейкобу Ченслі (“Шаману QAnon”) суд може призначити понад чотири роки позбавлення волі за штурм Капітолію.
- Наступного дня CNN повідомив, що він отримав майже три з половиною роки.