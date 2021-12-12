Громадянин США (Каліфорнія) Еван Нойман, звинувачений у нападі на поліцію під час заворушень 6 січня біля Капітолію, втік до Білорусі і просить там політичного притулку.

Про це повідомляє Reuters.

10 грудня йому висунули ще одне звинувачення за 14 кримінальними статтями. Перше звинувачення проти нього було висунуто у березні.

Він залишив США ще до того.

Американські правоохоронці стверджують, що Нойман стояв у протигазі перед барикадами, встановленими біля західного фасаду Капітолію. Знявши протигаз, він крикнув поліції: “Я готовий померти, а ви?” і кинувся на кількох офіцерів, використовуючи барикаду як таран.

У листопаді він опинився вже у передачі білоруського державного телебачення під назвою “Гудбай, Америка”. Судячи з неї, Нойман. До того, за його словами, він поїхав спочатку до Швейцарії, потім до Італії, а згодом – до України. Тут він помітив, що за ним стежать, і втук до Білорусі, перетнувши кордон нелегально.

На білоруському телебаченні його показали як “представника іншої Америки”, не тієї, що “виступає за права ЛГБТ і підтримує BLM”.