Відповідний наказ опублікував блогер і ветеран АТО Олександр Погребиський.

У наказі від 23 січня 2020 року зазначається, що публікація про Зеленського спричинила службове розслідування, за результатами якого було складено акт та встановлено:

“що внаслідок низького рівня дисципліни та неналежного дотримання вимог статутів ЗСУ офіцер відділу інформаційної протидії оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ майор […] 14 січня 2020 року опублікував на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомлення негативного характеру на адресу президента України Володимира Зеленського, в якому висловив невдоволення результатами роботи президента на займаній посаді із закликом залишити посаду“.

Через це наказом командувача Сухопутних військ майора притягнули до дисциплінарної відповідальності у вигляді суворої догани.