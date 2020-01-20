Про це повідомляють #Букви з посиланням на Instagram-сторінку Зеленського.

Після того, як на сторінці Офісу президента в Instagram закрили коментарі, #Букви перевірили офіційну сторінку Зеленського. Як виявилося, коментарі там поки відкриті, але більшість з них – негативні.

Нагадаємо, на початку передвиборної гонки і перших тижнів президентства Зеленського більшість коментарів у соцмережах були в його підтримку з побажанням успіхів. Зараз же, через 8 місяців президентства, розчаровані українці пишуть гнівні коментарі, звинувачують його в обмані і шкодують про те, що за нього голосували.

#Букви проаналізували тільки два останніх поста Зеленського в соцмережі.

Так на останній фотографії Зеленський похвалився в мережі подарунком у вигляді пряника в формі України, який він отримав від дітей з Донецької області, і викликав гнів у користувачів.

“Отримав подарунок від дітей з українського Нью-Йорка. Так до сих пір називають прифронтове селище Новгородське в Донецькій області. Цей пряник у формі України – доказ того, що місцеві діти знають: наша країна цілісна, неподільна і єдина”, – написав Зеленський.

Втім, багато українців сприйняли пост з негативом і розкритикували президента.

“Вова, навіщо ти на*буєш 73%, які за тебе голосували?”, “Гончарука у відставку!”, “Поверни призовний вік з 21!”, “Якого хр*на я повинен йти в армію?”, “А діткам – в армію в 18”, “Вова, а ти вже знизив тарифи діткам України. Ні? А чого тоді ти либишься своєї неголеною пикою як дебіл? “,” Спасибі за армію з 18 років. Хоча в своїй передвиборчій кампанії про це ви говорили зовсім інше … “,” Самий слабкий президент! Президент, який на*рав на думку своїх громадян! Президент, який не зміг! Час пройде, народ оцінить, ким ти був клоуном чи президентом! “, – написали вони.

Під другим постом, відеозверненням Зеленського про те, що літак МАУ збила іранська ракета, українці також залишили більшість гнівних коментарів.

“Шановний Гарант. Я голосував за надію, за надію, що ми діти України зітхнемо з полегшенням. Я помилився. Скільки разів, скажіть скільки раз ще нас будуть ставити на коліна. Кацапи вбивають, іранці вбивають. Хто наступний?”, “А всі ми повірили, але як виявилося, вибрали чергове трепло. Ну як не зрозуміло, що країна, це не “Квартал” і все необхідно робити правильно як в будинку, так і в країні. Досить перебувати в теплій ванній біля бару і все буде добре”, “Зеленська паскуда! Прийшов до влади за рахунок наших голосів і тепер узурпує владу і встановлює цензуру, захищає інтереси Коломойського, грабує митницю”, “Володимир, ви що по 4 тис доларів депутатам підняли! ???? Як народу на це реагувати”, “Дядьку Вова, чому у народу зарплата 4000 тис. гривень, а у заступників ваших заступників у міністерстві 400 000 гр.!? Вам не здається що ви як би ох*їли !? “,” У мене питання, чому міністр інфраструктури України не заборонив польоти на Іраном! Він теж повинен відповісти за це”, ” Зеленський, все, йди на х*й, ти не виправдав надій ні на йоту”, “Клоун, бл*ть”, “Зеленський сказав українцям після виборів, що тепер кожен українець президент. Чому тоді обслуга Зеленського тре мої коментарі в Інстаграммі? Ще раз повторю своє питання Зеленському: чи не здається вам, що ви мало працюєте і дуже багато відпочиваєте? “,” Сматфонізатор #уєв шоумен лицемірний, отдуплись вже і досить нам відеоролики пропихати”, – пишуть українці.