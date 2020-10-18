Про це повідомив власник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін у Facebook.

Цього року новинка від Apple з’явиться в Україні лише на тиждень пізніше, ніж у Сполучених Штатах і буде продаватися за тією ж ціною, що й там.

“Вже 30 жовтня ви зможете купити на Rozetka нові моделі айфонів. Всього на тиждень пізніше, ніж продажі стартують в США. Це означає “білий” телефон без переплат. Ми билися за таку можливість не один рік і вдячні команді Apple Східної Європи, яка домоглася, щоб Україна потрапила в список країн, у ринок яких вірять”, – розповів Чечоткін.

За його словами, раніше українці, які хотіли придбати нову офіційну з гарантією модель iPhone, змушені були замовляти її і чекати, а телефон на старті продажів був на 30-40% дорожче від ціни у США.