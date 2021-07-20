Поєдинок між українцем Олександром Усиком та чемпіоном світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа офіційно оголошено.

Про це повідомляє промоутерська компанія Matchroom Boxing.

Боксерський поєдинок Усика та Джошуа за звання чемпіона світу за версією WBA, WBO та IBF відбудеться у Лондоні на стадіоні футбольного клубу “Тоттенгем”.

Сторони домовилися, що бій відбудеться 25 вересня.

Додамо, що стадіон “Тоттенгем Хотспур” здатен вмістити понад 62 тисячі глядачів. Стадіон вперше стане місцем для проведення боксерського поєдинку.

Раніше Усик та Джошуа хотіла організувати поєдинок 21 або 28 серпня. Проте тоді сторони не змогли угодити умови. За словами промоутера Усика Олександра Красюка, затримка поєдинку була пов’язана з умовою Джошуа включити пункт з реваншем за умов його поразки.

Усик стане другим українським суперником Джошуа. У квітні 2017-го британець технічним нокаутом переміг українця Володимира Кличка.