Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилянтів від призову на військову службу.

Джерело: СБУ

Організатори цих схем пропонували громадянам допомогу в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон за суми від 1 до 10 тисяч доларів.

У Києві, співробітники військової контррозвідки СБУ затримали двох осіб, які намагалися допомогти чоловікам уникнути призову шляхом використання фейкових медичних документів, що підтверджували “погане” здоров’я.

З’ясувалося, що один із затриманих був контрактником Національної гвардії, а інший – представником добровольчого формування місцевої громади.

На Кіровоградщині викрито керівництво ВАТ “Кіровоградгаз”, яке використовувало обладнання для фіктивного працевлаштування осіб призовного віку на підприємство за грошову винагороду, з метою “бронювання” їх на період мобілізації.

Крім цього, фальшиві працівники отримували заробітну плату. Через “схему” посадові особи розтратили майже 400 тис. грн.

Голові правління та керівнику відділу кадрів підприємства було оголошено про підозру за статтею 191, частиною 4 Кримінального кодексу України, яка стосується привласнення, розтрати майна або його заволодіння шляхом зловживання службовим становищем.

У місті Дніпро співробітники СБУ затримали главу місцевої благодійної організації, який незаконно оформляв ухилянтів як волонтерів. Таким чином вони намагались виїхати за кордон під прикриттям гуманітарної допомоги.

У Запоріжжі затримана голова районної комісії медико-соціальної експертизи, яка займалася створенням фіктивних груп інвалідності, щоб незаконно вивозити людей за межі України. Під час обшуків у цієї особи було знайдено понад 100 тисяч доларів.

На Житомирщині розкрито діяльність посадовців місцевої компанії, яка отримала оборонне замовлення і таким чином набула право бронювати від призову до 50% своїх працівників. Користуючись цим, затримані посадовці влаштовували своїх знайомих на роботу в цю компанію.

На Закарпатті працівники військової контррозвідки СБУ припинили діяльність ще трьох каналів незаконної еміграції. Злочинці пропонували виїзд з України на підставі фіктивних документів та в обхід пунктів пропуску. Під час спроби нелегального переправлення групи місцевих жителів через річку на човнах було затримано двох осіб.

У Миколаєві був затриманий посадовець військової служби правопорядку, який допомагав особам уникнути виїзду за кордон за допомогою фальшивих медичних довідок.

У Вінниці повідомили про підозру місцевому перевізнику, якого викрито при наданні недостовірної інформації про пасажирів до системи “Шлях”.

Всі ці факти перебувають у процесі розслідування. Викриття злочинних схем проводилися спільно з Національною поліцією за участю прокуратури.