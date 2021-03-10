Про це поінформували в пресслужбі академії.
Загалом на участь у конкурсі було подано 86 робіт.
З них до довгого списку увійшла 81 кіноробота: 21 повнометражна ігрова стрічка, 21 короткометражна ігрова, 22 документальні, 1 повнометражна анімаційна, 6 короткометражних анімаційних та 10 серіалів.
Лонг-лист номінантів на кінопремію “Золота Дзиґа” виглядає наступним чином:
1. Ігровий повнометражний фільм:
• “Атлантида”;
• “Безславні кріпаки”;
• “Віддана” (номінації: Найкраща пісня, Найкращі візуальні ефекти);
• “Екс”;
• “Забуті”;
• “Казка старого мельника”;
• “Мати Апостолів”;
• “Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами воєнного стану”;
• “Номери”;
• “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке”;
• “Передчуття”;
• “Пік страху”;
• “Погані дороги”;
• “Скажене Весілля 2” (номінація “Найкраща пісня”);
• “Спадок Брехні”;
• “Стасіс” (міжнародна назва – Parthenon);
• “Східняк”;
• “Тарас. Повернення”;
• “Толока”;
• “Фортеця Хаджибей”;
• “Черкаси”.
2. Короткометражний ігровий фільм:
• “Immigrant holdem”;
• “Mute”;
• “Run away”;
• “Альфа”;
• “Бульмастиф”;
• “Великдень”;
• “Де моя…”;
• “Дім, милий дім”;
• “Життя лінивого бєздєльніка”;
• “ІНО”;
• “Килим”;
• “Монолог. Один”;
• “Не вдома”;
• “Нетерпимість”;
• “Об’єктивно”;
• “Ой!”;
• “Перукар”;
• “Поміж тіней”;
• “Схрон”;
• “Чачьо”;
• “Якщо було завтра”.
3. Документальний фільм:
• “1944. Крим. Депортація”;
• “Ау”;
• “Базиль”;
• “Байконур. Вторгнення”;
• “Бальний король”;
• “Бєс”;
• “Борщ. Секретний інгредієнт”;
• “Ваш Василь”;
• “Веронські скарби”;
• “Весільний спадок”;
• “В. Сильвестров”;
• “Зарваниця”;
• “Земля блакитна, ніби апельсин”;
• “Зірка Давида Черкаського”;
• “Код предків”;
• “Місто, яке зникає”;
• “Многая літа. Стойко”;
• “Не все буде добре”;
• “Поїзд “Київ-Війна”;
• “Стежками київських пляжів”;
• “Уламки”;
• “Юкі”.
4. Короткометражний анімаційний фільм:
• “Mr.Nox”;
• “Історія України за 5 хвилин”;
• “Монетка щастя”;
• “Прізвище в кишені”;
• “Риска”;
• “Це просто космос”.
5. Повнометражний анімаційний фільм:
• “Віктор_Робот”.
6. Ігровий серіал:
• “Виклик”;
• “Відважні”;
• “І будуть люди”;
• “Карпатський рейнджер”;
• “Козаки. Абсолютно брехлива історія”;
• “Мама”;
• “Перші ластівки. Zалежні”;
• “Сага”;
• “Секс, Інста і ЗНО (SIZ)”;
• “Спіймати Кайдаша”.
Члени кіноакадемії вже розпочали голосування за номінантів. Остаточний список буде оголошено у середині квітня.
Премія “Золота Дзиґа” вручатиметься у 24 номінаціях.
Дати та місце проведення кінопремії будуть оголошені згодом.
- Минулого року в рамках церемонії вручення четвертої національної кінопремії “Золота Дзиґа 2020” в номінації “Кращий фільм” перемогла стрічка “Мої Думки Тихі” Антоніо Лукича. А переможцем в номінації “Краща режисерська робота” став Наріман Алієв за свій дебютний повний метр “Додому”.