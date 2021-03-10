Про це поінформували в пресслужбі академії.

Загалом на участь у конкурсі було подано 86 робіт.

З них до довгого списку увійшла 81 кіноробота: 21 повнометражна ігрова стрічка, 21 короткометражна ігрова, 22 документальні, 1 повнометражна анімаційна, 6 короткометражних анімаційних та 10 серіалів.

Лонг-лист номінантів на кінопремію “Золота Дзиґа” виглядає наступним чином:

1. Ігровий повнометражний фільм:

• “Атлантида”;

• “Безславні кріпаки”;

• “Віддана” (номінації: Найкраща пісня, Найкращі візуальні ефекти);

• “Екс”;

• “Забуті”;

• “Казка старого мельника”;

• “Мати Апостолів”;

• “Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами воєнного стану”;

• “Номери”;

• “Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке”;

• “Передчуття”;

• “Пік страху”;

• “Погані дороги”;

• “Скажене Весілля 2” (номінація “Найкраща пісня”);

• “Спадок Брехні”;

• “Стасіс” (міжнародна назва – Parthenon);

• “Східняк”;

• “Тарас. Повернення”;

• “Толока”;

• “Фортеця Хаджибей”;

• “Черкаси”.

2. Короткометражний ігровий фільм:

• “Immigrant holdem”;

• “Mute”;

• “Run away”;

• “Альфа”;

• “Бульмастиф”;

• “Великдень”;

• “Де моя…”;

• “Дім, милий дім”;

• “Життя лінивого бєздєльніка”;

• “ІНО”;

• “Килим”;

• “Монолог. Один”;

• “Не вдома”;

• “Нетерпимість”;

• “Об’єктивно”;

• “Ой!”;

• “Перукар”;

• “Поміж тіней”;

• “Схрон”;

• “Чачьо”;

• “Якщо було завтра”.

3. Документальний фільм:

• “1944. Крим. Депортація”;

• “Ау”;

• “Базиль”;

• “Байконур. Вторгнення”;

• “Бальний король”;

• “Бєс”;

• “Борщ. Секретний інгредієнт”;

• “Ваш Василь”;

• “Веронські скарби”;

• “Весільний спадок”;

• “В. Сильвестров”;

• “Зарваниця”;

• “Земля блакитна, ніби апельсин”;

• “Зірка Давида Черкаського”;

• “Код предків”;

• “Місто, яке зникає”;

• “Многая літа. Стойко”;

• “Не все буде добре”;

• “Поїзд “Київ-Війна”;

• “Стежками київських пляжів”;

• “Уламки”;

• “Юкі”.

4. Короткометражний анімаційний фільм:

• “Mr.Nox”;

• “Історія України за 5 хвилин”;

• “Монетка щастя”;

• “Прізвище в кишені”;

• “Риска”;

• “Це просто космос”.

5. Повнометражний анімаційний фільм:

• “Віктор_Робот”.

6. Ігровий серіал:

• “Виклик”;

• “Відважні”;

• “І будуть люди”;

• “Карпатський рейнджер”;

• “Козаки. Абсолютно брехлива історія”;

• “Мама”;

• “Перші ластівки. Zалежні”;

• “Сага”;

• “Секс, Інста і ЗНО (SIZ)”;

• “Спіймати Кайдаша”.

Члени кіноакадемії вже розпочали голосування за номінантів. Остаточний список буде оголошено у середині квітня.

Премія “Золота Дзиґа” вручатиметься у 24 номінаціях.

Дати та місце проведення кінопремії будуть оголошені згодом.