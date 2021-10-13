Про це йдеться на сайті видання.
Цього року на участь у конкурсі подавалось понад 134 видань, з них до довгих списків премії увійшли 39 видань.
У номінацію “Книга року ВВС-2021” до списку потрапили 16 видань:
- Юрій Андрухович. Раdіо ніч (видавництво Меридіан Черновіц),
- Юрій Винничук. Збитошна пора (Апріорі),
- Гліб Гусєв. Не святий (#книголав),
- Сергій Демчук. 12 унцій любові (Темпора)
- Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку (Видавництво Старого Лева),
- Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я (Віват),
- Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення (Laurus),
- Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха (Фабула),
- Ілля Макаренко. Магнум (Книги-XXI),
- Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону (ДІПА),
- Сергій Осока. Три лини для Марії (Видавництво Старого Лева),
- Артем Поспєлов. Тадуш (Книги – XXI),
- Антон Санченко. Круз та Лис, Напередодні (Комора),
- Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб (Клуб сімейного дозвілля),
- Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану (Фенікс),
- Артем Чех. Хто ти такий? (Меридіан Черновіц).
До довгого списку премії “Дитяча Книга року ВВС-2021” увійшли 11 видань:
- Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га),
- Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода (Yakaboo Publishing),
- Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник (Видавництво Старого Лева),
- Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет (Ранок),
- Оксана Лущевська. Сем, без проблем (Видавництво Старого Лева),
- Таня Поставна. Листи з пошти на маяку (#книголав),
- Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою (Ранок),
- Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ (Портал),
- Катерина Штанко. Вогняна казка (Наш формат),
- Аліна Штефан. Лу-ветеринарка (#книголав),
- Петро Яценко. Союз Радянських Речей (Портал).
До номінації “Книга року ВВС-Есеїстика-2021” увійшли 12 видань:
- Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору (Видавництво Старого Лева),
- Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, – правда, але… (Віхола),
- Андрій Бондар. Ласощі для Медора (Видавництво Старого Лева),
- Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка (Портал),
- Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача (Білка),
- Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас (ТОВ “Книжкове видавництво Чорна гора”),
- Ольга Карі. Компот із патисонів (Комора),
- Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу (Гамазин),
- Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності (Віхола),
- Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї (Видавництво Старого Лева),
- Андрій Содомора. Про що писати… (Апріорі),
- Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину (Темпора).
Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу. Фінал конкурсу запланований на 10 грудня 2021 року.
Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000 (близько 36 тисяч гривень).
ДОВІДКА. Книга року BBC — літературна нагорода українськомовним літературним творам, яка з 2005 року щорічно присуджується редакцією BBC News українською за найкращу українськомовну книгу видану минулого року. Переможцями минулих років були, зокрема, Оксана Забужко , Тамара Горіха Зерня ,Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Сашко Дерманський, Юрій Винничук, , Катерина Калитко, Софія Андрухович, Сергій Жадан, Таня Малярчук та багато інших.
- Нагадаємо, в липні організатори Букерівської премії опублікували лонґ-лист, що включає 13 творів.