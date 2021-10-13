ВВС News Україна оголосила довгі списки літературної премії “Книга року ВВС-2021”, “Книга року ВВС-Есеїстика-2021” та “Дитяча Книга року ВВС-2021”. До довгих списків увійшли 39 видань з понад 134 творів, які брали участь в конкурсі.

Про це йдеться на сайті видання.

Цього року на участь у конкурсі подавалось понад 134 видань, з них до довгих списків премії увійшли 39 видань.

У номінацію “Книга року ВВС-2021” до списку потрапили 16 видань:

Юрій Андрухович. Раdіо ніч (видавництво Меридіан Черновіц),

Юрій Винничук. Збитошна пора (Апріорі),

Гліб Гусєв. Не святий (#книголав),

Сергій Демчук. 12 унцій любові (Темпора)

Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку (Видавництво Старого Лева),

Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я (Віват),

Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення (Laurus),

Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха (Фабула),

Ілля Макаренко. Магнум (Книги-XXI),

Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону (ДІПА),

Сергій Осока. Три лини для Марії (Видавництво Старого Лева),

Артем Поспєлов. Тадуш (Книги – XXI),

Антон Санченко. Круз та Лис, Напередодні (Комора),

Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб (Клуб сімейного дозвілля),

Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану (Фенікс),

Артем Чех. Хто ти такий? (Меридіан Черновіц).

До довгого списку премії “Дитяча Книга року ВВС-2021” увійшли 11 видань:

Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га),

Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода (Yakaboo Publishing),

Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник (Видавництво Старого Лева),

Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет (Ранок),

Оксана Лущевська. Сем, без проблем (Видавництво Старого Лева),

Таня Поставна. Листи з пошти на маяку (#книголав),

Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою (Ранок),

Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ (Портал),

Катерина Штанко. Вогняна казка (Наш формат),

Аліна Штефан. Лу-ветеринарка (#книголав),

Петро Яценко. Союз Радянських Речей (Портал).

До номінації “Книга року ВВС-Есеїстика-2021” увійшли 12 видань:

Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору (Видавництво Старого Лева),

Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, – правда, але… (Віхола),

Андрій Бондар. Ласощі для Медора (Видавництво Старого Лева),

Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка (Портал),

Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача (Білка),

Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас (ТОВ “Книжкове видавництво Чорна гора”),

Ольга Карі. Компот із патисонів (Комора),

Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу (Гамазин),

Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності (Віхола),

Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї (Видавництво Старого Лева),

Андрій Содомора. Про що писати… (Апріорі),

Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину (Темпора).

Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу. Фінал конкурсу запланований на 10 грудня 2021 року.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000 (близько 36 тисяч гривень).

ДОВІДКА. Книга року BBC — літературна нагорода українськомовним літературним творам, яка з 2005 року щорічно присуджується редакцією BBC News українською за найкращу українськомовну книгу видану минулого року. Переможцями минулих років були, зокрема, Оксана Забужко , Тамара Горіха Зерня ,Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Сашко Дерманський, Юрій Винничук, , Катерина Калитко, Софія Андрухович, Сергій Жадан, Таня Малярчук та багато інших.