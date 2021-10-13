Про це йдеться на сайті видання.

Цього року на участь у конкурсі подавалось понад 134 видань, з них до довгих списків премії увійшли 39 видань.

У номінацію “Книга року ВВС-2021” до списку потрапили 16 видань:

  • Юрій Андрухович. Раdіо ніч (видавництво Меридіан Черновіц),
  • Юрій Винничук. Збитошна пора (Апріорі),
  • Гліб Гусєв. Не святий (#книголав),
  • Сергій Демчук. 12 унцій любові (Темпора)
  • Євгенія Кузнєцова. Спитайте Мієчку (Видавництво Старого Лева),
  • Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я (Віват),
  • Катерина Липа. Слуги яструба і лілей: повернення (Laurus),
  • Ярослава Литвин. Рік розпусти Клауса Отто Баха (Фабула),
  • Ілля Макаренко. Магнум (Книги-XXI),
  • Ігор Михайлишин. Фуга 119. В тональності полону (ДІПА),
  • Сергій Осока. Три лини для Марії (Видавництво Старого Лева),
  • Артем Поспєлов. Тадуш (Книги – XXI),
  • Антон Санченко. Круз та Лис, Напередодні (Комора),
  • Фоззі (Олександр Сидоренко). Чорний хліб (Клуб сімейного дозвілля),
  • Станіслав Стрілець. У жерлі вулкану (Фенікс),
  • Артем Чех. Хто ти такий? (Меридіан Черновіц).

До довгого списку премії “Дитяча Книга року ВВС-2021” увійшли 11 видань:

  • Володимир Аренєв. Заклятий меч, або голос крові (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-Га),
  • Юрій Гайдай, Тетяна Гайдай. Книга Швидконіжка і дуже велосипедна пригода (Yakaboo Publishing),
  • Саша Кочубей. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник (Видавництво Старого Лева),
  • Анастасія Лавренішина. Віктор_Робот. Щоденник збирача планет (Ранок),
  • Оксана Лущевська. Сем, без проблем (Видавництво Старого Лева),
  • Таня Поставна. Листи з пошти на маяку (#книголав),
  • Станіслав Соловінський. Епідемія гарної поведінки. Сторінка за сторінкою (Ранок),
  • Юлія Стахівська. Таємниця Могилянки і зниклий ключ (Портал),
  • Катерина Штанко. Вогняна казка (Наш формат),
  • Аліна Штефан. Лу-ветеринарка (#книголав),
  • Петро Яценко. Союз Радянських Речей (Портал).

До номінації “Книга року ВВС-Есеїстика-2021” увійшли 12 видань:

  • Станіслав Асеєв. Світлий шлях: історія одного концтабору (Видавництво Старого Лева),
  • Максим Беспалов. Усе, що ви знаєте про Ірландію, – правда, але… (Віхола),
  • Андрій Бондар. Ласощі для Медора (Видавництво Старого Лева),
  • Надійка Гербіш, Ярослав Грицак. Велика різдвяна книжка (Портал),
  • Володимир Діброва. Свіжим оком: Шевченко для сучасного читача (Білка),
  • Денис Казанський, Марина Воротинцева. Як Україна втрачала Донбас (ТОВ “Книжкове видавництво Чорна гора”),
  • Ольга Карі. Компот із патисонів (Комора),
  • Юлія Ліньова. 80 літрів подорожей. Історія жіночого автостопу (Гамазин),
  • Тарас Лютий. Двійник. Про природу дублювання і множинності (Віхола),
  • Микола Рябчук. Лексикон націоналіста та інші есеї (Видавництво Старого Лева),
  • Андрій Содомора. Про що писати… (Апріорі),
  • Олексій Сокирко. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину (Темпора).

Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу. Фінал конкурсу запланований на 10 грудня 2021 року.

Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000 (близько 36 тисяч гривень).

ДОВІДКА. Книга року BBC — літературна нагорода українськомовним літературним творам, яка з 2005 року щорічно присуджується редакцією BBC News українською за найкращу українськомовну книгу видану минулого року. Переможцями минулих років були, зокрема, Оксана Забужко , Тамара Горіха Зерня ,Тарас Прохасько, Юрій Андрухович, Сашко Дерманський, Юрій Винничук, , Катерина Калитко, Софія Андрухович, Сергій Жадан, Таня Малярчук  та багато інших.

  • Нагадаємо, в липні організатори Букерівської премії опублікували лонґ-лист, що включає 13 творів.