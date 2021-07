Список з’явився на сайті премії.

13 книг були обрані журі, до складу якого увійшли: історик Майя Ясанофф, письменник і редактор Горація Харрод, акторка Наташа МакЕлхон, письменник і професор Чігозі Обіома, а також письменник і колишній архієпископ Роуен Вільямс.

Лонґ-лист Букерівської премії 2021 року:

“A Passage North”, Анук Арудпрагасам (Granta Books, Granta Publications);

“Second Place”, Рейчел Каск (Faber);

“The Promise”, Деймон Гелгут (Chatto & Windus, Vintage, PRH);

“The Sweetness of Water”, Натан Гарріс (Tinder Press, Headline, Hachette Book Group);

“Klara and the Sun”, Кадзуо Ісігуро (Faber);

“An Island”, Карен Дженнінгс (Holland House Books);

“A Town Called Solace”, Мері Лоусон (Chatto & Windus, Vintage, PRH);

“No One is Talking About This”, Патриція Локвуд (Bloomsbury Circus, Bloomsbury Publishing);

“The Fortune Men”, Надіфа Мохамед (Viking, Penguin General, PRH);

“Bewilderment”, Річард Пауерс (Hutchinson Heinemann, PRH);

“China Room”, Сунджів Сахота (Harvill Secker, Vintage, PRH);

“Great Circle”, Меггі Шіпстед (Doubleday, Transworld Publishers, PRH);

“Light Perpetual”, Френсіс Спаффорд (Faber).

Претендентів відібрали з 158 романів, опублікованих у Великобританії та Ірландії в період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року.

Шорт-лист з шести книг буде оголошений у вівторок, 14 вересня. Автори, включені до короткого списку, отримують по 2500 фунтів стерлінгів і видання своєї книги в спеціальній палітурці.

Переможця 2021 року буде оголошено в середу, 3 листопада, на церемонії нагородження, яка відбудеться у співпраці з BBC в Театрі Радіомовлення. Він отримає 50 000 фунтів стерлінгів і може розраховувати на міжнародне визнання.