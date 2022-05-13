Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Закарпатській області.
Уродженка Закарпаття переїхала до Москви та розпочала активно просувати у медіапросторі проросійські наративи.
“Захисниця кремлівської версії “русинства” особисто брала участь у прямих етерах політичних токшоу на російських телеканалах”, — йдеться у повідомленні СБУ.
Пропагандистка, через низку створених нею облікових записів у соціальних мережах та російські телеканали, підтримувала Росію у проведенні спеціальних інформаційних операцій.
Слідчі Управління СБУ переконані, що вона поширювала в Закарпатській області матеріали, у яких заперечувала збройну агресію РФ та тимчасову окупацію окремих територій України.
- Нагадаємо, що лідерка Гільдії міжетнічної журналістики РФ та членкиня комісії з питань патріотичного й духовно-морального виховання дітей та молоді Маргарита Лянге просуває пропагандистський наратив про “утиски нацменшин в Україні”, зокрема русинів.