Російсько-окупаційні війська сьогодні відкрили вогонь по українським захисникам біля Павлополя (Донецька область), в результаті чого був поранений український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Противник застосував автоматичні станкові гранатомети проти українських захисників населеного пункту Павлопіль. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкове поранення”, – сказано в повідомленні.

Воїна оперативно доставили в військово-медичний заклад і надали йому належну медичну допомогу.

У штабі наголосили, що дії російських окупантів не залишилися без відповіді: українські військовослужбовці дали ворогові гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.