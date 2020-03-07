Російські окупанти відкрили вогонь по мирних жителях населеного пункту Мар'їнка (Донецька область). У результаті снайперського обстрілу одна людина отримала поранення.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Російські окупанти здійснили черговий терористичний акт проти українського народу. Сьогодні, 7 березня, напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру російські окупаційні війська вели вогонь на ураження по мирному цивільному населенню прифронтової Мар’їнки Донецької області. На одній з крайніх вулиць Мар’їнки, де більшість будинків зруйновані ущент, під час ворожого снайперського обстрілу зазнав поранення мирний житель, який на той час знаходився за кермом свого автомобіля”, – зазначається в повідомленні.

У штабі уточнили, що військовослужбовці ООС евакуювали чоловіка з сектора обстрілу. У безпечному місці військові медики надали йому першу медичну допомогу. Надалі пораненого негайно доставили до найближчого медичного закладу.

“Противник, здійснюючи злочинні дії, зухвало нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій та цілеспрямовано веде вогонь на ураження по мирним мешканцям. На жаль, це не поодинокий випадок. Таким же чином, 18 грудня 2019 року російські снайпери одиночним пострілом вбили мешканця Мар’їнки”, – нагадали в штабі.

Згідно з даними розвідки, активізація ворожих снайперів тут не випадкова. “Сюди полюбляють заїжджати з Росії випускники снайперської школи. Поблизу Мар’їнки вони складають свої іспити і відточують стрілецькі навички”, – наголосили в штабі ООС.

Відзначається, що, незважаючи на те, що ворожий снайпер вів вогонь, прикриваючись будинками мирних жителів на тимчасово окупованій території, українські військовослужбовці вогонь не відкривали, щоб не наражати на небезпеку населення.

“Разом з тим, всі необхідні докази цього військового злочину будуть подані до відповідних міжнародних організацій для притягнення країни-агресора – Російської Федерації до відповідальності”, – додали в прес-центрі.