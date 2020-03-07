Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме: двічі поруч з Авдіївкою і два рази поблизу Пісок.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив один обстрілів українських позицій біля населеного пункту Зайцеве.

“Минулої доби внаслідок підриву БМП на невстановленому вибуховому пристрої один український захисник загинув, ще три військовослужбовця отримали бойове ураження. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник зазнав поранення”, – повідомили в прес-центрі ООС.

З початком цієї доби, 7 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.