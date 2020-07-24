Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмана України в Facebook.

“Сьогодні стало відомо, що архієпископ Сімферопольський і Кримський ПЦУ Климент отримав постанову від так званої “служби судових приставів Криму” про знесення храму ПЦУ в Євпаторії. Знесення культової будівлі планується в п’ятиденний термін. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини засуджує такі цинічні дії окупаційних влади, які мають на меті залякування парафіян Православної церкви України в анексованому Криму”, – сказано в повідомленні.

При цьому окупанти заявили, що у разі невиконання вимог щодо архієпископа відкриють кримінальне провадження за російською статтею “невиконання вироку суду”.

“Рішення про знесення культової споруди було прийнято “кримським судом” за ніби відсутність у відповідача доказів, які б підтверджували законність використання земельної ділянки та будівлі релігійною громадою ПЦУ в Євпаторії. Ще раз підкреслюємо що територія Кримського півострова – це територія України, де діє українське законодавство”, – заявляють в Офісі омбудсмана.

Також в заяві Офісу підкреслюється, що Росія не має права застосовувати в Криму своє законодавство по відношенню до громадян України.

“Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни окупанта на окупованій території. Переслідування членів релігійних організацій в Криму є грубим порушенням міжнародного законодавства РФ”, – сказано в повідомленні.