Сьогодні вранці російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Об'єднаних сил біля населеного пункту Лебединське (Донецька область). У результаті був поранений український військовослужбовець.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 24 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Так, біля населеного пункту Лебединське противник вів вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник отримав вогнепальне осколкове поранення”, – сказано в повідомленні.

Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я задовільний.

У штабі наголосили, що злочинні дії ворога не залишилися безкарними: підрозділи Об’єднаних сил відкрили у відповідь прицільний вогонь. Втрати противника уточнюються.