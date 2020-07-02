Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
За інформацією міністерства, жителів Донецької області возили в Росію ще 24 червня.
“Окупаційна” влада “забезпечувала організовані поїздки жителів Донеччини, які мають російські паспорти, в Ростовську область РФ для голосування за зміни до конституції РФ”, – сказано в повідомленні.
При цьому в міністерстві підкреслюють, що всі контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями залишаються закритими, тому що бойовики блокують їх роботу в односторонньому порядку.
Віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков заявив, що питання буде винесено України на наступному засіданні Мінської тристоронньої контактної групи.
- У Центральній виборчій комісії Російської Федерації заявили, що на підтримку змін до Конституції РФ висловилися 77,92 % виборців.