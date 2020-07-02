Окупанти возили українців з тимчасово окупованих територій Донбасу до Росії голосувати за поправки до конституції.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За інформацією міністерства, жителів Донецької області возили в Росію ще 24 червня.

“Окупаційна” влада “забезпечувала організовані поїздки жителів Донеччини, які мають російські паспорти, в Ростовську область РФ для голосування за зміни до конституції РФ”, – сказано в повідомленні.

При цьому в міністерстві підкреслюють, що всі контрольно-пропускні пункти на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями залишаються закритими, тому що бойовики блокують їх роботу в односторонньому порядку.

Віце-прем’єр-міністр Олексій Резніков заявив, що питання буде винесено України на наступному засіданні Мінської тристоронньої контактної групи.