Близько 17 тисяч осіб зустрінуть Новий 2020-й рік у поїздах.

Про це поінформували в прес-службі “Укрзалізниці”.

“Новорічну ніч у поїздах проведуть близько 17 тисяч пасажирів. Загалом у цю святкову добу курсуватиме 126 пасажирських поїздів”, – наголошується в повідомленні.

Як уточнили в прес-службі, на поїзди далекого сполучення, які курсуватимуть у новорічну ніч, “Укрзалізниця” запропонувала 66 тис. 846 місць. Із них 16 тисяч. 678 місць вже викуплені пасажирами.

Найпопулярнішим традиційно став західний напрямок.

Для забезпечення масових новорічних і різдвяних перевезень цього року “Укрзалізниця” призначила 49 додаткових поїздів і додаткові рейси (на 9 поїздів більше, ніж минулого року).

Крім того, низка поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами.

“Усе це дозволить перевезти максимальну кількість пасажирів до найпопулярніших місць відпочинку”, – наголошується в повідомленні.