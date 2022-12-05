Вперше Оксофордський словник англійської мови обрав слово року шляхом голосування. У 2022 році ним став вираз “режим гобліна” (goblin mode).

Про це повідомила пресслужба Оксфордського університету.

Сленговий вираз “режим гобліна” означає “тип поведінки, заснований на безсоромному потуранні власним бажанням, ліні, неохайності чи жадібності, і як правило, що відкидає соціальні норми”.

Вперше його використали у Twitter у 2009 році. Вираз став вірусним після лютого 2022 року, коли у багатьох країнах послабили карантин через коронавірус. Саме тоді люди стали частіше виходити зі своїх будинків.

Пресслужба зазначила, що вираз “мабуть, відображає настрій людей, які відкинули ідею повернення до звичайного життя”.

За результатами голосування на другому місті опинилося слово “метавсесвіт”, тобто середовище віртуальної реальності, в якій користувачі взаємодіють з аватарами один одного. Третім став хештег #IStandWith – “я підтримую”.