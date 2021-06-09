Бойовики перешкоджають виїзду з окупованої території дітей, через що деякі з них не матимуть змоги своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За словами уповноваженої ВРУ з прав людини, окупанти обмежили виїзд дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, Російської Федерації, закордонних паспортів цих країн чи “паспорта ДНР”.

“Дітей цього віку на блок-пості “Оленівка” висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Таким чином, діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти. Раніше дітям 14-16 років представники так званої “ДНР” дозволяли виїжджати за свідоцтвом про народження разом з одним з батьків”, — сповістила вона.

Омбудсмен звернулася до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з проханням посприяти забезпеченню прав на освіту та свободу пересування дітей, що проживають на тимчасово окупованих територіях.