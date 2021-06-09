Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова.
За словами уповноваженої ВРУ з прав людини, окупанти обмежили виїзд дітей старше 14 років, у яких немає паспорта громадянина України, Російської Федерації, закордонних паспортів цих країн чи “паспорта ДНР”.
“Дітей цього віку на блок-пості “Оленівка” висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Таким чином, діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти. Раніше дітям 14-16 років представники так званої “ДНР” дозволяли виїжджати за свідоцтвом про народження разом з одним з батьків”, — сповістила вона.
Омбудсмен звернулася до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з проханням посприяти забезпеченню прав на освіту та свободу пересування дітей, що проживають на тимчасово окупованих територіях.
- Раніше повідомлялось, що абітурієнти з окупованого Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можуть вступати без ЗНО до будь-якого навчального закладу, де працюватимуть освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”. Цьогоріч центри “Донбас-Україна” розпочали роботу 7 червня.