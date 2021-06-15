Про це написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

За її словами, у містах Луганськ, Антрацит, Слов’яносербськ, Красний Луч, Свердловськ будуть закриті п’ять шкіл, ще три – реорганізовані.

“Правозахисні організації інформують мене, що у 2021 році на тимчасово окупованих територіях будуть закриті та оптимізовані Свердловський професійний будівельний ліцей, Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стаханівський педагогічний коледж, Луганський професійно-технічний коледж, Коледж технологій та дизайну та Коледж Луганського державного педагогічного університету, Ясинуватський коледж Донецької академії управління та інші”, – заявила омбудсмен.

Вона наголосила, що це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати на підконтрольну уряду України територію.

“З метою продовження навчання вони змушені будуть діставатися до навчальних закладів в інших населених пунктах, подекуди за десятки кілометрів”, – уповноважена ВРУ.

Денісова закликала Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні та Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні відреагувати на факти порушення прав дітей на освіту на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.