Окупанти на Донбасі обстріляли житлові квартали населеного пункту Мар'їнка, в одному з яких знаходиться школа, в результаті чого учнів довелося евакуювати до бомбосховища.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

“Занадто гучний режим “тиші“ влаштували російсько-окупаційні війська мирним мешканцям Мар’їнки на Донеччині – персоналу та вихованцям загальноосвітньої школи № 2 цього міста. Представники збройних формувань російської федерації, нехтуючи прийнятими в цивілізованому світі нормами гуманітарного права, обстріляли зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів житлові квартали на околицях населеного пункту Мар’їнка“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що офіцери однієї з груп цивільно-військового співробітництва зі складу Об’єднаних сил з’ясували, що в районі обстрілу також знаходилася зазначена школа. У смертельній небезпеці опинилися учні, які залишилися на сьомий урок та діти молодших класів, які залишилися у групі продовженого дня. Персонал навчального закладу оперативно евакуював юних мешканців Донбасу до бомбосховища цієї ж школи.

“По завершенні обстрілу працівники Національної поліції вивезли учнів та персонал школи з небезпечного району та розвезли по домівках. На щастя, загиблих та поранених серед місцевих мешканців та дітей школи немає. Командування операції Об’єднаних сил уже не сподівається на прояв будь-яких людяних якостей з боку окупантів, проте наголошує, що Збройні Сили України будуть відкривати вогонь по противнику у разі, якщо його дії нестимуть загрозу життю чи здоров’ю мирних мешканців“, – наголосили в ООС.