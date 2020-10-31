Минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, в результаті чого загинули двоє українських захисників.

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.

“Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські захисники, перебуваючи у готовності до миттєвого реагування на будь-які дії противника, сумлінно виконують завдання за призначенням“, – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби, 31 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Водночас, упродовж минулої доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року. Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне противник двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, внаслідок чого двоє військовослужбовців загинули. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь.

Провокації ворога продовжились ближче до обіду – противник знову відкривав вогонь зі стрілецької зброї на цій самій ділянці. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовів Об’єднаних сил.