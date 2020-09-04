Російсько-окупаційні війська систематично порушують режим припинення вогню на Донбасі, мінуючи території і поставляючи військову техніку в обхід постів.

Повідомлення про це оприлюднене на офіційній Facebook-сторінці Операції об’єднаних сил.

“Незаконні збройні формування ОРДЛО за кураторства Російської Федерації, незважаючи на прийняті Додаткові домовленості про повне та всеосяжне припинення вогню, які набули чинності з 27 липня 2020 року, продовжують систематично порушувати існуючі домовленості та проводять мінування території поблизу населених пунктів, постачають військову техніку в обхід постів, де встановлено прикордонні пункти пропуску”, – зазначається в повідомленні.

Так, місія ОБСЄ під час спостережного польоту БПЛА на непідконтрольній уряду України території виявила 23 протитанкові міни, встановлені поперек рульової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту “Донецьк”.

Також було виявлено вантажівку військового типу в полі на відстані близько 2,5 км на північний захід від населеного пункту Астахове Луганської області поблизу кордону з РФ, де немає прикордонно-пропускних споруд.

“Вище викладені випадки підтверджують факти порушень Мінських домовленостей та досягнутих 22.07.2020 заходів з посилення режиму припинення вогню з боку незаконно збройних формувань ОРДЛО”, – сказано в повідомленні.