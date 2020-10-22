21 жовтня російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим тиші, що почав діяти 27 липня 2020 року. Від початку поточної доби зафіксовано два порушення з боку бойовиків.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем”, – зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” у вечірній час доби бойовики зі стрілецької зброї обстріляли українських військових поблизу населеного пункту Артема. Наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило окупантів припинити обстріл.

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає.