Повідомлення про це опубліковано на офіційній Facebook-сторінці української делегації для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ).
Окупанти відкривали вогонь близько 13:00 в районі Мар’їнки (Донецька область).
“Сьогодні, 30 січня, близько 13:00 унаслідок обстрілу противником в районі Мар’їнки отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних сил України”, – сказано в повідомленні.
Пораненим воїнам було надано медичну допомогу, їх стан стабільний.
Українською стороною СЦКК (Спільного центру з контролю і координації) з використанням координаційного механізму був введений “режим тиші” і спрямована відповідна нота місії ОБСЄ.
Також повідомляється, що сьогодні помер військовослужбовець, який отримав поранення біля Попасної (Луганська область) 26 січня.
“Сьогодні в лікувальному закладі помер військовослужбовець ЗСУ Роман Дзюбенко, поранений снайпером ЗС РФ 26.01.21 в районі Попасної”, – поінформували в пресслужбі української делегації.
- У п’ятницю, 29 січня, бойовики вкотре здійснили збройну провокацію та порушили режим припинення вогню. Опівдні ворог застосував безпілотний літальний апарат, схожий на квадрокоптер. За допомогою нього бойовики скинули над позиціями Збройних сил України постріл ВОГ-17 у районі населеного пункту Водяне. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення.