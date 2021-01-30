У суботу, 30 січня, російсько-окупаційні війська поранили двох українських військовослужбовців на Донбасі.

Повідомлення про це опубліковано на офіційній Facebook-сторінці української делегації для участі в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Окупанти відкривали вогонь близько 13:00 в районі Мар’їнки (Донецька область).

“Сьогодні, 30 січня, близько 13:00 унаслідок обстрілу противником в районі Мар’їнки отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних сил України”, – сказано в повідомленні.

Пораненим воїнам було надано медичну допомогу, їх стан стабільний.

Українською стороною СЦКК (Спільного центру з контролю і координації) з використанням координаційного механізму був введений “режим тиші” і спрямована відповідна нота місії ОБСЄ.

Також повідомляється, що сьогодні помер військовослужбовець, який отримав поранення біля Попасної (Луганська область) 26 січня.

“Сьогодні в лікувальному закладі помер військовослужбовець ЗСУ Роман Дзюбенко, поранений снайпером ЗС РФ 26.01.21 в районі Попасної”, – поінформували в пресслужбі української делегації.